Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин рассказал о ходе проекта маркировки сайтов микрофинансовых организаций (МФО).



По его словам, в сутки пользователи «Яндекса» в целом просматривают маркированные сайты МФО от 80 тыс. до 100 тыс. раз. С начала запуска проекта общее количество просмотров превысило 13 млн.

«Граждане хотят понимать, с каким — легальным или нелегальным — финансовым посредником они имеют дело», — объяснил популярность проекта Чистюхин в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

Напомним, с июня Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в Интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.