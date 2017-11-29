Московский Индустриальный Банк запустил «Новогодний» кредит, в рамках которого заемщики могут получить сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок до семи лет без залога и поручительства.

При сумме кредита до 300 тыс. рублей ставка определяется индивидуально в диапазоне от 13,5% до 16% годовых, свыше 300 тыс. — от 11,5% до 14% годовых. От чего зависит ставка внутри диапазонов, банк не уточняет. Личное страхование является обязательным.

«При первичном обращении в банк кредит могут получить только сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры. Также программа доступна зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам организаций-партнеров и самого банка. Предложение действует до 31 декабря 2017 года», — уточняет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.