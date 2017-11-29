Московский Индустриальный Банк запустил «Новогодний» кредит, в рамках которого заемщики могут получить сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок до семи лет без залога и поручительства.
При сумме кредита до 300 тыс. рублей ставка определяется индивидуально в диапазоне от 13,5% до 16% годовых, свыше 300 тыс. — от 11,5% до 14% годовых. От чего зависит ставка внутри диапазонов, банк не уточняет. Личное страхование является обязательным.
«При первичном обращении в банк кредит могут получить только сотрудники бюджетной сферы и пенсионеры. Также программа доступна зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам организаций-партнеров и самого банка. Предложение действует до 31 декабря 2017 года», — уточняет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.
ПАО «Московский Индустриальный банк» — крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО. Кроме того, банк стабильно финансирует проекты в сфере недвижимости (в том числе ряда крупных застройщиков), а также предоставляет полный спектр услуг частным лицам. Важнейший источник фондирования — средства населения.
Банк имеет сложную и размытую структуру собственности, которую до конца не раскрывает. На текущий момент основными акционерами являются президент кредитной организации Абубакар Арсамаков и члены его семьи (совокупно 12,42%), Олег Маклаков (8,71%), Арби Касумов (7,88%), Омар Абакаров (5,91%), гражданин Австрии Николай Харитонов (4,99%), Евгений Тимофеев (3,70%), Иса Исмаилов и Муса Окуев (совокупно 2,48%), Темур Анчабадзе (1,87%), Инесса Гешаева (4,10%), Махмуд Курбанов (2,36%), Евгений Тимофеев (3,7%), Абумуслим Алимуханов (1,77%), Валерий Котик (2,14%), Салис Каракотов (0,86%), Ольга Сидякова (1,23%), Ирина Иванова (1,21%). На акционеров-миноритариев приходится 17% акций общества. Абубакар Арсамаков является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями, указанными в Международных стандартах финансовой отчетности (IАS) 28.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 275,71 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,44 млрд, кредитный портфель — 201,61 млрд, обязательства перед населением — 184,34 млрд.