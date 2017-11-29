Предложения президента России Владимира Путина по поддержке многодетных и молодых семей поспособствуют экономическому росту, заявил в среду в эфире телеканала «Россия 24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Важно, что все эти [предложенные президентом] пункты конструированы таким образом, чтобы дать не только позитивный эффект с точки зрения рождаемости, но, в том числе, и оказать поддержку экономическому росту, потому что это вопрос увеличения занятости молодых женщин, это вопрос снижения бедности, что тоже позитивно влияет на экономический рост», — сказал министр.

Орешкин добавил, что меры поддержки, связанные с ипотекой, позитивно повлияют на рынок жилищного строительства России.

Ранее Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей предложил перезагрузить политику демографического развития в стране и рассказал о новых мерах государственной поддержки многодетных и молодых семей.

В частности, президент предложил продлить до конца 2021 года программу материнского капитала в РФ. Среди других мер Путин назвал введение адресных ежемесячных выплат на первого ребенка в размере от 10,5 тыс. рублей и запуск льготной ипотеки для семей со вторым или третьим ребенком.