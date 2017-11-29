Предложения президента России Владимира Путина по поддержке многодетных и молодых семей поспособствуют экономическому росту, заявил в среду в эфире телеканала «Россия 24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Важно, что все эти [предложенные президентом] пункты конструированы таким образом, чтобы дать не только позитивный эффект с точки зрения рождаемости, но, в том числе, и оказать поддержку экономическому росту, потому что это вопрос увеличения занятости молодых женщин, это вопрос снижения бедности, что тоже позитивно влияет на экономический рост», — сказал министр.

Орешкин добавил, что меры поддержки, связанные с ипотекой, позитивно повлияют на рынок жилищного строительства России.

Ранее Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей предложил перезагрузить политику демографического развития в стране и рассказал о новых мерах государственной поддержки многодетных и молодых семей.

В частности, президент предложил продлить до конца 2021 года программу материнского капитала в РФ. Среди других мер Путин назвал введение адресных ежемесячных выплат на первого ребенка в размере от 10,5 тыс. рублей и запуск льготной ипотеки для семей со вторым или третьим ребенком.

Путин предложил запустить спецпрограмму по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком

Президент России Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком.