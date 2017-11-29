Центробанк за десять месяцев 2017 года получил почти 100 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации. За то же время в 2016 году регулятору поступило 82,4 тыс. жалоб подобного характера. Такие данные представил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.



Некредитные финансовые компании включают в себя страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые компании, кредитные потребительские кооперативы, профессиональных участников фондового рынка.

Мамута уточнил, что 20-процентный рост количества жалоб связан не с тем, что потребители стали больше жаловаться из-за некачественных услуг, а из-за роста финансовой грамотности: потребитель теперь знает, на что и куда именно можно жаловаться.

Кроме того, отметил Мамута, на рост количества жалоб повлияло и расширение финансового рынка, а также увеличение числа его клиентов.