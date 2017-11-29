Локо-Банк опубликовал консолидированную финансовую отчетность за девять месяцев 2017 года в соответствии с МСФО. Как указано в сообщении банка, за указанный период он получил чистую прибыль в размере 1,65 млрд рублей.

Чистый процентный доход достиг 3,6 млрд рублей,что на 6,46% больше аналогичного периода 2016 года. Чистая процентная маржа составила 6,76% (плюс 1,6 процентного пункта в годовом выражении). Улучшение показателя обусловлено изменением структуры активов и удешевлением пассивной базы, пояснили в банке.

Чистый комиссионный доход вырос на 34,9% в годовом выражении до 1,4 млрд рублей.

Чистые расходы по созданию резервов составили 0,76 млрд рублей. Операционные расходы увеличились на 22% до 3,8 млрд рублей, что было связано с инвестициями в IT-инфраструктуру.

Активы по итогам девяти месяцев составили 76,57 млрд рублей, уменьшившись на 3,83% в основном за счет сокращения портфеля ценных бумаг.

Совокупный кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение вырос по сравнению с 2016 годом на 6,3% до 46,34 млрд рублей, в том числе розничный — на 38,9% до 28,98 млрд. «Рост кредитного портфеля обусловлен трансформацией бизнес-процессов и запуском крупной федеральной рекламной кампании при неизмененно жестком подходе банка к оценке кредитных рисков», — говорится в сообщении. При этом отмечается сокращение кредитного портфеля в сегменте МСБ (по итогам отчетного периода он составляет11 млрд рублей).

Доля неработающих кредитов с просрочкой более 90 дней составляет 7,7% портфеля (плюс 0,04 п. п.), следует из релиза. Покрытие проблемной задолженности созданными резервами достигает 85,8%.

Объем средств на счетах клиентов возрос за девять месяцев на 2,6% до 55,42 млрд рублей.

Собственные средства банка за отчетный период увеличились на 11,97% до 15,2 млрд рублей. Рост капитала был обусловлен увеличением нераспределенной прибыли более чем на 21,1% по сравнению с 2016 годом.Коэффициент достаточности капитала по стандартам «Базеля» — 21%.

Рентабельность капитала банка за девять месяцев 2017 года составила 15,1% (плюс 0,7 п. п. по сравнению с 2016 годом), активов — 2,9% (также плюс 0,7 п. п.).



«В соответствии с утвержденной стратегией в 2017 году Локо-Банк продолжает развивать цифровые технологии во всех бизнес-направлениях. Основная причина роста кредитного портфеля — трансформация бизнес-процессов, которая обеспечила переход к цифровой модели обслуживания клиентов. Мы продолжаем разрабатывать инновационные решения, которые позволяют клиентам получать услуги дистанционно, без посещения отделений банка. Банк продолжает активно развивать розничное направление бизнеса, особенно в кредитной части, при этом сохраняя адекватный уровень риска и поддерживая высокую доходность», — комментирует председатель совета директоров Локо-Банка Станислав Богуславский.