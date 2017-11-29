В Ульяновске открылось очередное, восьмое по счету отделение Совкомбанка. Оно находится в Засвияжском районе города по адресу: Камышинская ул., д. 21, сообщили в кредитной организации.
В числе продуктов там предлагается карта рассрочки «Халва», следует из релиза. В отделении имеются два банкомата, в том числе и с функцией cash-in.
Офис работает по будням с 10:00 до 19:00.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 684,84 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 63,92 млрд, кредитный портфель — 169,10 млрд, обязательства перед населением — 286,86 млрд.