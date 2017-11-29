В Ульяновске открылось очередное, восьмое по счету отделение Совкомбанка. Оно находится в Засвияжском районе города по адресу: Камышинская ул., д. 21, сообщили в кредитной организации.

В числе продуктов там предлагается карта рассрочки «Халва», следует из релиза. В отделении имеются два банкомата, в том числе и с функцией cash-in.



Офис работает по будням с 10:00 до 19:00.