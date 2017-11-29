Россияне впервые за всю историю наблюдений ЦБ стали меньше жаловаться на микрофинансовый сектор, чем на финансовый сектор в целом. Такое заявление сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.



«Я не могу сказать, что жалобы на микрофинансовые организации не росли, что количество жалоб на МФО снизилось, но то, что жалобы росли меньше, тоже кое о чем говорит, — считает Мамута. — Особенно если более внимательно посмотреть на распределение жалоб».

По данным Банка России, за десять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года на 40% снизилось количество жалоб граждан на невозможность обслуживать заем в микрофинансовой организации из-за высокой процентной ставки (высокий уровень долга).

«Это снижение объективно нельзя объяснить ничем иным, кроме как установлением предельных ограничителей долга, которые с начала этого года составляют трехкратное соотношение к телу займа», — считает Мамута.

Он выразил надежду, что тенденция на сокращение жалоб на высокий уровень долга продолжится, в том числе «в результате дальнейших ограничительных мер».

​Мамута: количество жалоб на некредитные финансовые организации за десять месяцев ​увеличилось на 20% Центробанк за десять месяцев 2017 года получил почти 100 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации. За то же время в 2016 году регулятору поступило 82,4 тыс. жалоб подобного характера. Такие данные представил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Помимо прочего, статистика ЦБ говорит о том, что снижается число жалоб на так называемых черных кредиторов. Мамута считает это результатом совместной работы правоохранительных органов, Центробанка и общественных организаций, контролирующих ситуацию в этой сфере.

«На что количество жалоб выросло, так это на взыскание. Это то, что нас продолжает беспокоить. Взыскание — вторая больная тема после процентов», — обратил внимание Мамута.

Он добавил, что растет число жалоб на неустановленных взыскателей. То есть тех, кого нельзя четко отнести к микрофинансовым организациям или коллекторам.