Оператор связи Tele2 в качестве новогоднего подарка абонентам запускает акцию, которая позволит полгода пользоваться услугами связи бесплатно.

Чтобы принять участие в акции, нужно пополнить счет на сумму, равную стоимости абонентской платы за шесть или девять месяцев в зависимости от тарифа. После этого нужно набрать USSD-команду *116*2018# или подключить услугу «Годовой абонемент» в личном кабинете. Воспользоваться предложением можно будет в период с 29 ноября 2017 года до 9 января 2018-го. Подробнее о продукте можно узнать на сайте Tele2.

Воспользоваться услугой могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Московском регионе абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате девяти месяцев услуг.