Великобритания будет выполнять свои финансовые обязательства перед ЕС еще как минимум 40 лет, разработав систему для регулярного расчета платежей по конкретным обязательствам, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



По словам источника в ЕС, знакомого с ходом переговоров, окончательная сумма по «счету за Brexit» не может быть рассчитана, так как пенсионные обязательства Великобритании перед ЕС будут меняться с течением времени. Например, стоимость пенсий должностных лиц ЕС будет варьироваться в зависимости от того, как долго там проживают пенсионеры.

Кроме того, пенсионные ставки за продолжительный период могут значительно измениться. Другие условные обязательства, такие как непогашенные кредиты, могут также выплачиваться со временем и по разной ставке, а не в виде единовременной утвержденной суммы.

Система для регулярного расчета платежных обязательств, которая будет применяться в последующие годы, будет учитывать падение фунта стерлингов и снижение относительной величины британской экономики из-за Brexit.

Переговоры между Британией и ЕС сосредоточены не на конкретных цифрах, а на том, что Великобритания готова выполнить свои обязательства (чтобы гарантировать оставшимся 27 странам бюджетную стабильность), прокомментировал источник в ЕС.

Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье подтвердил в среду, что если «по-настоящему» будет достигнут достаточный прогресс по трем ключевым вопросам отделения Великобритании, то лидеры ЕС на декабрьском саммите смогут открыть дискуссии о возможном переходном периоде и будущих отношениях с Великобританией.