Саморегулируемые организации (СРО) микрофинансового рынка обладают достаточным ресурсом, разветвленной сетью организаций, с которыми они взаимодействуют, для того чтобы и впредь продолжать заниматься выявлением нелегальных кредиторов и взаимодействовать с правоохранительными органами. Об этом в своем выступлении на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге заявил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

«Мы и сейчас уже будем спрашивать с микрофинансовых организаций на тему нелегальных кредиторов и взаимодействия с правоохранительными органами, — сказал он. — Сейчас эта функция непосредственно не относится к компетенции департамента микрофинансового рынка Банка России, но мы вместе с вами уверены, что наличие нелегальных кредиторов на нашем рынке крайне негативно сказывается на репутации самого рынка».

Он также отметил, что не менее важна тема мониторинга нестандартных действий участников рынка микрофинансирования. «Это тоже то, что совершенно недоступно для ЦБ, — сказал Кочетков. — Благодаря именно действию СРО, были, например, выявлены кредитные потребительские кооперативы, которые по каким-то причинам резко изменили свою модель поведения, что повлекло сигнал от СРО в наш адрес».

По словам Кочеткова, проведенные контрольные мероприятия показали, что организация «покатилась под откос» — сменила собственников и стала выстраивать финансовую пирамиду. «Эта деятельность была прекращена, за что нужно благодарить активных участников рынка, которые донесли до нас эту информацию», — подчеркнул Кочетков.