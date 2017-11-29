Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе представит план по трансформации Европейского механизма стабильности (ESM) в европейский вариант Международного валютного фонда (МВФ), передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Согласно 47-страничному документу, попавшему в СМИ, нынешний ESM превратится в EMF (European Monetary Fund), который будет помогать странам ЕС, у которых возникнут проблемы с рыночным заимствованием. Программа кредитования от европейского фонда будет включать в себя требования по корректировке бюджета и реформы.

EMF будет иметь совет управляющих, состоящий из министров финансов ЕС, и совет директоров под председательством действующего управляющего директора ESM Клауса Релинга.

В соответствии с проектом предложения планируется создание должности министра для решения экономических и финансовых вопросов ЕС, который будет вице-президентом Европейской комиссии и главой Еврогруппы. Новый министр будет представлять Европу на мировых саммитах и заседаниях (например, G20 или МВФ). Главной задачей министра будет координация экономической политики.

Новый фонд будет также заниматься будущим антикризисным бюджетом для зоны евро.