Торги на российском фондовом рынке в среду завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) просел на 1,29% и составил 2 121,77 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,42% до 1 142,96 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,99%, «Газпрома» — на 1,43%, «АЛРОСы» — на 1,32%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,05%, Московской биржи — на 0,79%.



«Российский рынок акций в среду накрыло продажами. В минусе все основные «голубые фишки», за исключением акций «Аэрофлота». Индекс МосБиржи пробил нижнюю границу краткосрочного диапазона 2 130—2 160 пунктов и торгуется ниже. Ближайшая значимая поддержка теперь стоит на уровне 2 110 пунктов, и если инвесторы не найдут повода стабилизироваться, то уже завтра рынок отправится в эту сторону», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.