Председатель совета директоров Adela Financial Retail Group и глава МФК «Домашние деньги» Евгений Бернштам предложил другим участникам микрофинансового рынка присоединиться к его компании. Такое заявление он сделал в рамках XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, проходящей в Санкт-Петербурге.

«Мы хотим консолидировать рынок. Потому что, прощу прощения, и буду правдив до мозга костей, половина из вас не знает, что такое выдавать «чистые» займы и «вчистую» их получать, — сказал Бернштам. — Поэтому мы предлагаем вам стать частичкой «Домашних денег». С сохранением вашего акционерного капитала, с сохранением вашей доли и с сохранением вашего участия в тех регионах, которые есть».

Одна из схем консолидации с компанией «Домашние деньги» выглядит следующим образом. Как объяснил Бернштам, партнер инвестирует в «Домашние деньги Регион» (это стопроцентная «дочка» МФК «Домашние деньги»). На средства, полученные от партнера, «Домашние деньги Регион» выдает и собирает микрозаймы на срок до одного года по технологиям и с учетом экспертизы материнской компании.

Микрозаймы выдаются на заранее оговоренной территории. Полученные сборы за вычетом прямых расходов и комиссии за успех направляются партнеру в счет возврата инвестиций или на выдачу новых займов по усмотрению партнера. Портфель выданных займов передается в залог инвестору.

Бернштам обратил внимание на то, что это одна из возможных схем консолидации (всего их четыре).