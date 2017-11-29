Правительство России в рамках валютных интервенций с февраля по 22 ноября 2017 года закупило 9,7 млрд долларов и в 2018 году направит около 12 млрд долларов в Фонд национального благосостояния, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.



Минфин с 8 ноября по 6 декабря 2017-го закупит валюту на 122,8 млрд рублей дополнительных доходов от нефти. В октябре допдоходы прогнозируются на уровне 125,8 млрд рублей.

Добавим, система валютных интервенций на внутреннем рынке была создана правительством РФ в феврале в рамках подготовки к введению нового бюджетного правила. Валюта закупается, если цена на нефть превышает 40 долларов за баррель. Если нефть стоит дешевле 40 долларов, то валюта продается.

