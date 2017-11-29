Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 12 копеек и составил 58,48 рубля. Курс евро повысился на 15 копеек, остановившись на отметке 69,3 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,55 рубля, минимальный — 58,25. Всего за торговый день совершена 20 931 сделка на 2 млрд 738 млн 269 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,39 рубля, минимальный — 68,99. Всего за торговый день совершено 4 355 сделок на 272 млн 517 тыс. евро.