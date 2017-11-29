Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, то есть в присвоении (хищении) вверенного имущества, следует из сообщения СК РФ.

По версии следствия, 31 декабря 2015 года Бармин, будучи председателем правления Эргобанка и обладая полномочиями распоряжаться имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка денежные средства на общую сумму более 750 млн рублей. Деньги в кредитную организацию Бармин не возвратил, а обратил их в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено в январе текущего года на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов. У Эргобанка на основании приказа Банка России 15 января 2016 года была отозвана лицензия, напоминают в СК РФ.

ЦБ: предправления Эргобанка мог быть причастен к выводу 780 млн рублей Временная администрация ЦБ в ходе ревизии кассы Эргобанка, у которого 15 января 2016 года была отозвана лицензия, установила, что предправления банка получил наличными из кассы около 780 млн рублей. При этом документы относительно полученных денежных средств и их использования руководством кредитной организации временной администрации переданы не были. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Следователями был изучен значительный объем финансовой документации, допрошено 40 человек, проведен ряд иных следственных действий, а также экспертных исследований, по результатам которых у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств. В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке, наложен арест.



Бармин и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору для решения вопроса о передаче его в суд.