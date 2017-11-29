Европейские правоохранительные органы менее чем за неделю зафиксировали более 36 млн долларов США незаконных денежных переводов и провели 159 арестов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на официальное заявление Европола.



По данным организации, около 90% из выявленных 1 797 незаконных трансакций были связаны с киберпреступностью. Более 800 человек были выявлены в качестве участников и организаторов «денежных переводов по отмыванию средств».



Общее глобальное отмывание денег оценивается в размере до 2 трлн долларов каждый год, передает Европол. В большинстве случаев для отмывания средств мошенники используют «денежных мулов», которые обычно получают незаконные средства на свои банковские счета, а затем обналичивают средства или переводят их.

В кампании, проводимой 20—24 ноября, приняли участие правоохранительные органы из 26 стран, входящих в Европейский союз, и из США, а также 257 банков и партнеров из частного сектора, Европол, Евроюст и Европейская банковская федерация.