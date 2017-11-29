Внешэкономбанк в целях совершенствования документооборота с клиентами внедряет информационную систему «Электронный офис клиента». У клиентов ВЭБа появилась возможность представлять в банк электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, отмечается в сообщении финорганизации.

«Это важное нововведение для банка и группы ВЭБа в целом. Теперь клиенты смогут меньше времени тратить на представление документов, направлять их в режиме онлайн и существенно сократить бумажный документооборот с банком», — комментирует первый заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Дмитрий Курдюков.

До конца 2017 года к системе будут подключены первые клиенты, а с I квартала 2018 года опцией смогут воспользоваться все клиенты банка.

Электронный офис позволит оптимизировать документооборот с клиентами, заблаговременно информировать их о статусе выполнения отлагательных и дополнительных условий по заключенным соглашениям, а также обеспечить оперативную обратную связь по обращениям. При этом банк оставляет за собой право запросить документы на бумажном носителе.



Нововведения в части работы с клиентами коснутся в первую очередь инвестиционных подразделений банка, а впоследствии ВЭБ планирует совершенствовать электронный документооборот и работу с клиентами, в том числе внедряя новые функциональные возможности «Электронного офиса клиента».