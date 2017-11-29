В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Чеченской Республики в ноябре 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике было зарегистрировано ООО «Потокстрой». Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет компании, открытый в местном отделении одного из банков, от коммерческих организаций поступило свыше 49 млн рублей.

Указанные денежные средства путем совершения (в отсутствие лицензии) банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более чем 70 граждан. «В свою очередь указанные граждане от ООО «Потокстрой» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов», — подчеркивают в полиции.

Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование уголовного дела взято на контроль прокурором республики.

