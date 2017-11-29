Корпорация МСП планирует поддерживать малый бизнес с помощью МФО. Об этом заявил член правления Корпорации МСП Сергей Сучков в ходе XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге. Он рассказал о трех инновациях, с помощью которых микрофинансовые организации могут принять участие в программах поддержки малого предпринимательства.

Льготное кредитование предпринимателей



Так, микрофинансовые организации, специализирующиеся на финансировании предпринимателей, могут обратиться в любой из 49 уполномоченных в Корпорации МСП банков, получить кредит по льготной ставке 9,6% годовых и выдать эти деньги конечному заемщику — предпринимателю под 14,4% годовых. «Сам алгоритм достаточно прост: банк выдает кредит микрофинансовой организации, обращается в корпорацию, которая через поручительство обеспечивает рефинансирование этого кредита в Банке России, ЦБ финансирует уполномоченный банк, таких на сегодняшний день 49, под ставку 6,5% годовых», — уточнил он.

Сучков отметил, что пока участвовать в этой программе может ограниченный сегмент микрофинансовых организаций: к таким кредитам могут иметь доступ МФО с участием субъекта Федерации или муниципалитета не менее 50%. «Но если мы увидим, что этот «пилот» развивается достаточно успешно, я практически уверен, что такие меры поддержки будут распространяться в дальнейшем на всех участников рынка», — указал член правления Корпорации МСП.

Поддержка стартапов

Программа поддержки стартапов в Корпорации МСП появилась недавно, в середине 2017 года. «Что такое в данном случае может считаться стартапом? Реализация проектов осуществляется в высокотехнологичных отраслях: IT, биотехнологии, станкостроении, фармацевтике. Конечная продукция проекта производится с использованием высокотехнологичного оборудования, или на рынок выводится инновационный продукт, который по своим качествам лучше, чем существующие аналоги, или этот продукт новый, — объяснил Сучков. — Здесь мы анализируем непосредственно проект, базируемся на денежном потоке, который генерирует сам проект после прохождения инвестиционного периода. Сумма гарантии — 50 миллионов рублей, сумма финансирования самого проекта, соответственно, 100 миллионов рублей. Срок финансирования может составлять до 15 лет».

Микрофинансовым институтам, по мнению члена правления Корпорации МСП, участие в такой программе тоже может быть выгодно. «При таком финансировании, как правило, у подобного стартапа, когда он заканчивает инвестиционный период, возникает потребность в получении оборотных кредитов. Зачастую потребность в финансировании может быть на уровне двух-трех миллионов рублей на текущие нужды», — указал Сучков и отметил, что Корпорация МСП готова рассматривать микрофинансовые организации как своего рода агентов.

«Вы в своем регионе видите и понимаете такие проекты — и можете направлять их в корпорацию. Мы структурируем эти проекты, обеспечиваем основное финансирование и гарантии, — сказал он участникам рынка МФО. — Вы же можете выступать как сокредиторы в небольшом объеме. Но тем не менее это то, что может быть необходимо предприятию для того, чтобы пополнять оборотные средства тогда, когда проект уже вышел на производственную постинвестиционную фазу».

Минэкономразвития включило государственные МФО ​в программу льготного кредитования​ бизнеса Государственные микрофинансовые организации (МФО) включили в программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Лизинг



По словам Сучкова, Корпорация МСП уже создала региональную лизинговую компанию в Татарстане, сейчас создают вторую в Башкортостане. Эти компании будут иметь мультирегиональный охват, то есть смогут работать с предпринимателями из любых регионов.

«Эта программа рассчитана непосредственно на малый бизнес, сумма финансирования — от пяти миллионов рублей. Это абсолютно тот размер, в котором находитесь и вы, и абсолютно та же история, — указал Сучков представителям микрофинансовых организаций. — Если вы у себя видите такие проекты и мы понимаем, что кроме лизинга компании нужно и оборотное финансирование, мы и здесь можем выступать с вами в тандеме».

«Бизнес-навигатор» и Майк Тайсон

Сучков рассказал, что в прошлом году Корпорация МСП разработала маркетинговый инструмент для предпринимателей — «Бизнес-навигатор». Это специальный портал, который помогает открыть новый бизнес или развить имеющийся.

«К порталу подключены данные по 170 городам, — рассказал он. — Предприниматель может определить для себя оптимальную локацию для расположения того или иного вида бизнеса. Анализируются спрос и предложение, реализуется подсказка — в каком месте правильнее реализовывать тот или иной вид бизнеса. Это бизнес-планы по многим видам бизнеса. Это кредитные продукты, которые реализуются непосредственно в данном регионе. Это списки поставщиков и покупателей. Это опять-таки возможность арендовать помещение и подсказки по наиболее интересным вариантам. Это очень широкий спектр предложений для малых предпринимателей, который действительно помогает им как создавать, так и развивать существующий бизнес».

В завершение выступления он рассказал о том, что известный боксер Майк Тайсон планирует открыть на территории России школы бокса. «Вчера он зарегистрировался на портале «Бизнес-навигатор» для того, чтобы попытаться реализовать этот свой бизнес-проект», — заявил Сучков.