Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от инвестирования пенсионных накоплений за девять месяцев 2017 года составила 4,6% годовых, от размещения пенсионных резервов превысила 4,9% годовых и обогнала инфляцию за отчетный период, которая составила 2,2% годовых, сообщили в пресс-службе Банка России.



«Как свидетельствует отчетность фондов, объем пенсионных накоплений НПФ увеличился в третьем квартале на 0,5%, до 2,41 триллиона рублей, а объем пенсионных резервов — на 0,3%, до 1,13 триллиона рублей. Количество застрахованных лиц, формирующих накопления в НПФ, уменьшилось на 39 тысяч, до 34,4 миллиона человек. В сегменте негосударственного пенсионного обеспечения, наоборот, наблюдался приток участников: количество клиентов НПФ выросло на 122,4 тысячи человек, превысив 5,7 миллиона человек на конец сентября», — говорится в релизе.