Три главные составляющие «хорошей жизни» — крепкое здоровье, устойчивое финансовое положение и наличие свободного времени. Таковы данные глобального исследования компании GfK, которая опросила 23 тыс. потребителей в 17 странах.

Хорошее здоровье в качестве важного фактора указали примерно восемь из десяти респондентов. Каждый седьмой выбрал финансовую безопасность (можно было выбрать несколько вариантов ответа), а для примерно шести из десяти опрошенных важной частью хорошей жизни оказалось свободное время.

Кроме того, более половины участников опроса видят в числе важных факторов для хорошей жизни счастливый брак, наличие времени для путешествий, владение собственным жильем и контроль над своей жизнью. Ровно половина респондентов уверена, что хорошая жизнь невозможна без интересной работы.

Менее половины респондентов включают в список важных факторов для хорошей жизни наличие детей, духовное развитие и наличие красивого сада возле дома, следует из опроса.

Менее четверти потребителей нуждаются в красивой одежде, аксессуарах и украшениях, новинках электроники и технологичных устройствах, а также в роскошной машине либо втором автомобиле, чтобы чувствовать, что жизнь хороша. Высшее образование, как оказалось, в целом по миру также невысоко ценится в качестве фактора хорошей жизни, впрочем, многое зависит от возраста.

Высшее образование как составляющую хорошей жизни рассматривают прежде всего молодые возрастные группы. Так, среди подростков 29% указали этот фактор при опросе, в группе от 20 до 29 лет доля снижается до 26%, а в группах 30—39 и 40—49 лет — до 23%. В старших возрастных группах снижается доля и некоторых других факторов: это, в частности, одежда, аксессуары и украшения, новые гаджеты и люксовый либо второй автомобиль.

Противоположна статистика для таких факторов, как хорошее здоровье, устойчивое финансовое положение и контроль над собственной жизнью. Доля респондентов, которые указывают эти факторы в качестве слагаемых понятия «хорошая жизнь», увеличивается по мере «взросления» респондентов. Например, финансовую стабильность как часть хорошей жизни рассматривают 78% респондентов в возрасте 60 лет и старше, при этом среди подростков доля указавших этот вариант составила 64%.

Факторы, которые можно рассматривать как часть хорошей жизни (результаты глобального опроса) Хорошее здоровье 78% Устойчивое финансовое положение 70% Свободное время / время для досуга 64% Счастливый брак 60% Время для путешествий 57% Жилье в собственности 54% Контроль над собственной жизнью 53% Интересная работа 50% Дети 46% Духовное развитие 39% Двор и газон у дома / красивый сад 36% Красивая одежда / аксессуары / украшения 24% Высшее образование 23% Наличие в доме новых предметов электроники и технологических устройств 23% Роскошная машина или второй автомобиль 22% Не знаю 1% Ничего из перечисленного 1%

В России для «хорошей жизни» важны те же компоненты, что и в среднем по миру: хорошее здоровье, устойчивое финансовое положение и достаточное количество свободного времени. Затем следуют счастливый брак, интересная работа, время для путешествий и жилье в собственности.

Примечательно, что детей как составляющую хорошей жизни рассматривают 60% россиян: среди всех 17 стран, где проводилось исследование, это самый высокий показатель. Россия также лидирует по доле респондентов, считающих, что для хорошей жизни необходимы финансовая безопасность, свободное время, счастливый брак, интересная работа, а также красивая одежда, аксессуары и новинки электроники.



Помимо России в онлайн-исследовании участвовали Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Южная Корея, Испания, Великобритания и США.