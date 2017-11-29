Американская биржа Nasdaq намерена запустить фьючерс на биткоин в 2018 году, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Тем временем криптовалюта биткоин продолжает дорожать и устанавливать новые исторические максимумы. В среду стоимость одной монеты впервые превысила 11 тыс. долларов, в то время как во вторник, 28 ноября, она впервые подорожала выше 10 тыс. долларов.