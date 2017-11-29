Стоимость чистых активов (СЧА) открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ), ориентированных прежде всего на работу с населением, выросла за III квартал 2017 года на 27,7 млрд рублей, до 190,5 млрд рублей. Таковы данные отчетности фондов, опубликованные на сайте Центробанка.

«На фоне снижения ставок по банковским продуктам граждане начинают смотреть на другие финансовые инструменты помимо вкладов. Вместе с тем физические лица остаются достаточно консервативными и чаще всего выбирают инструменты с фиксированным доходом, то есть фонды, которые преимущественно инвестируются в облигации. На этот сектор приходится порядка 60% инвестиций», — заявил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Филипп Габуния.

Крупнейшие интервальные ПИФы (ИПИФ) показали наибольшую средневзвешенную доходность. Так, средневзвешенная доходность топ-3 ИПИФов для неквалифицированных инвесторов по итогам III квартала достигла 26,4% годовых, ОПИФов — 17% годовых, закрытых ПИФов (ЗПИФ) — минус 38% годовых.



Общее количество фондов для неквалифицированных инвесторов сократилось за III квартал на 31, в том числе ОПИФов — на 16, ЗПИФов — на 14, ИПИФов — на один, заключили в Центробанке.