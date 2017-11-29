Крупные финансовые компании в 2017 году увеличили бюджет на информационную безопасность (ИБ). Таковы данные совместного исследования Qrator Labs и «Валарм» (специализируются на защите финансовых компаний от DDoS-атак и взломов).



В опросе участвовали руководители IТ-подразделений, их заместители, а также руководители департаментов, отвечающих за вопросы информационной безопасности, из 150 финансовых компаний (из рейтинга топ-200 по размеру активов).

Так, 32% респондентов увеличили бюджет на ИБ, 39% оставили на том же уровне, и только 13% компаний бюджет на ИБ сократили. При этом в тех компаниях, где расходы на ИБ уменьшились, скорее, были оптимизированы процессы при сохранении или даже повышении уровня защиты. Тенденция вполне понятна, так как в 2017 году произошел серьезный рост хакерских атак и киберугроз.

Финансовые компании осознают IТ-угрозы и понимают, что в случае хакерских атак они несут не только финансовые риски, но и риск отзыва лицензии, а также репутационные риски. При этом собственных мощностей для обеспечения ИБ им становится недостаточно, поэтому компании начинают привлекать внешние решения (около 13% респондентов ответили, что в первую очередь склонны заменять импортные решения на российские разработки).



«В отрасли сформировалось понимание, что с атаками, число которых экспоненциально растет, собственными средствами справиться сложно. Как мы видим, на данный момент доля респондентов, пропускающих трафик через внешнее решение, примерно совпадает с числом тех, кто считает, что уровень угроз за последний год вырос, и с теми, кто реально сталкивался с атаками. Отсюда можно заключить, что не привлекают внешние решения лишь те, кого подобные проблемы пока не коснулись», — комментирует генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Аналитики также отмечают, что существенную роль в изменении подходов к защите IТ-инфраструктуры организаций банковской отрасли сыграли рекомендации Центробанка, призывающие отойти от формального соответствия требованиям регуляторов в сторону защиты бизнеса и переосмысления политик безопасности для противодействия участившимся DDoS-атакам.