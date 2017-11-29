Сохраняющаяся неопределенность относительно реализации «закона Яровой» увеличивает риск того, что многие российские телекоммуникационные компании могут столкнуться с необходимостью существенных разовых инвестиций, что обусловит резкое повышение левереджа в 2018 году. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Fitch Ratings, аналитики которого считают маловероятным, что связанные с данным законом расходы будут полностью переложены на потребителей, что означает негативные последствия для прибыльности и генерирования денежного потока в отрасли.

«Закон Яровой» был принят в середине 2016 года и вступает в силу с 1 июля 2018-го. Закон требует, чтобы потенциально весь клиентский трафик (включая видео, аудио и графическую информацию) хранился в течение периода до шести месяцев, с оговоркой, что правительство может принять решение о точных правилах в отношении продолжительности и объемов хранения, напоминают в Fitch. Согласно имеющейся информации, регулятор подал свои предложения правительству в ноябре 2017 года, и, по наиболее вероятному сценарию, запрашивает первоначально хранение в течение одного месяца с постепенным увеличением до шести месяцев в течение нескольких лет.

Технические требования могут быть непростыми для выполнения. Огромные объемы трафика потребуют новых емкостей для хранения в беспрецедентных масштабах. При наиболее неблагоприятном сценарии хранения основной части клиентского трафика операторам также потребуется почти удвоить портовую емкость, поскольку любой поток данных к отдельному пользователю будет необходимо одновременно направлять в хранилище.

Потенциальное финансовое влияние нового закона может быть существенным, полагают эксперты. В октябре 2017 года регулятор оценивал вероятные первоначальные разовые инвестиции на уровне десятков миллиардов рублей на оператора при общем объеме инвестиций не выше 100 млрд рублей на оператора за трехлетний период. Операторы с высокими объемами трафика, такие как провайдеры фиксированной широкополосной связи (например, «Ростелеком»), столкнутся с более высокими потребностями в инвестициях, чем операторы только мобильной связи (например, ООО «Т2 РТК Холдинг»).

Влияние на рейтинги будет зависеть от размера и сроков дополнительных инвестиций, уровня левереджа и ожидаемых возможностей по его снижению. «Мы полагаем, что рейтинги «Ростелекома» должны выдержать резкое повышение левереджа, исходя из нашего сценарного анализа… Влияние на рейтинги может быть более негативным для операторов с более низким запасом прочности по левереджу, таких как Veon и «Т2 РТК». В целом мы ожидаем, что влияние будет более существенным для операторов меньшего размера, таких как «Таттелеком» и «Транстелеком», так как им может быть сложнее выполнять технические требования при разумных затратах», — говорится в обзоре.

В рейтинговом агентстве считают, что операторы не смогут полностью переложить дополнительные расходы на абонентов. «Российский телекоммуникационный рынок является зрелым, а конкуренция — интенсивной. Резкое повышение цен вряд ли будет хорошо воспринято потребителями и может привести к существенным изменениям долей рынка», — поясняют аналитики.



«Мы продолжаем рассматривать потенциальное влияние «закона Яровой» как событийный риск, поскольку требования законодательства могут быть изменены и/или его реализация может быть отсрочена. Исторически отрасли удавалось договариваться с властями о компромиссах. В то же время, поскольку до даты вступления закона в силу остается менее восьми месяцев и четкие параметры реализации пока не установлены регулятором, мы считаем риск резких негативных изменений существенным и потенциально обременительным», — отмечают в Fitch.

