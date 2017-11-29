Ассоциация банков России по результатам опроса более 30 кредитных организаций подготовила и направила в Центробанк предложения по совершенствованию концепции расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, согласно которой банки и микрофинансовые организации будут обязаны при выдаче всех типов кредитов физическим лицам рассчитывать отношение среднемесячного платежа к среднемесячному доходу (ПДН) заемщика.

Как указано в релизе ассоциации, концепция расчета ПНД, по оценке кредитных организаций, учитывает предложения, подготовленные в целях выполнения поручения президента РФ по снижению закредитованности граждан, и в целом отражает практикуемые банками подходы при определении платежеспособности клиентов (с некоторыми отличиями).

ЦБ разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки физлиц Банк России разработал концепцию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) физических лиц, на основе которой регулятором будет подготовлен соответствующий нормативный акт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.

В то же время банки считают целесообразным введение в концепцию расчета ПДН изменений, которые позволили бы достичь большей детализации и вариативности при расчете предельной долговой нагрузки. Для этого необходимо учесть практику работы кредитных организаций с отдельными сегментами и продуктами, сложившиеся рыночные условия, а также отразить в концепции лучшую практику управления рисками, которая не ограничивается информацией о долговой нагрузке клиента и учитывает в том числе иные факторы.

Предлагаемые изменения позволяют учесть сложившуюся практику оценки доходов клиентов при обеспеченном кредитовании, преимущественно автокредитовании, специфику программы «Военная ипотека», особенности трансакционного скоринга, а также всего многообразия официальных незарплатных доходов клиентов. Предложения банков также касаются применения расчета ПДН для индивидуальных предпринимателей и для лиц, ведущих личное подсобное хозяйство.



В письме ассоциации «Россия» отмечается, что обязательный расчет ПДН целесообразно вводить после реализации возможности получения кредитными организациями информации о среднемесячном платеже по всем имеющимся кредитам клиента, а также после обеспечения полного доступа банков к актуальной информации об официальных доходах граждан через Пенсионный фонд России и Федеральную налоговую службу.

