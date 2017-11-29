Альфа-Банк оказался лидером по росту просроченной задолженности в октябре: в совокупности она увеличилась на 36,6 млрд рублей, или на 27,3%, за месяц — до суммы в 170,8 млрд рублей. В банке объясняют подобный рост выходом на просрочку одного крупного клиента.

«В октябре мы наблюдали рост просроченной задолженности, который был вызван выходом на просрочку одного крупного клиента. В настоящий момент мы находимся в процессе переговоров с заемщиком и нацелены на подписание мирового соглашения. По кредитам имеется обеспечение, созданы резервы в достаточном размере», — прокомментировали в пресс-службе Альфа-Банка.

Опрошенные порталом Банки.ру эксперты склоняются к мысли о том, что «крупный клиент» — это ключевой акционер банка «Югра» Алексей Хотин. При этом в Альфа-Банке отказались как-либо подтверждать или опровергать данную информацию.

«Мне кажется, что это может быть Хотин. У «Альфы» с ним не было в итоге мирового соглашения. Теоретически это может быть он, потому что там большая сумма», — заявил один из источников.

«Я не связываю это с Хотиным. Это другая история. Был риск того, что Хотиным не будет выплачен определенный кредит, но срок выплаты этого кредита, насколько мне известно, должен был быть в ноябре-декабре. В октябре о нем речь не шла», — опровергает другой источник Банки.ру.

В ноябре Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка к ключевому акционеру банка «Югра» Алексею Хотину на сумму почти 2,6 млрд рублей. Иск финучреждения «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» лично к Хотину был зарегистрирован 19 октября. Параллельно было зарегистрировано несколько исков на эту же сумму от Альфа-Банка к структурам бизнесмена: кипрской «Фирмссистем Энтерпрайз Лтд», российскому ООО «Фазис» и еще восьми российским юрлицам. Обращению банка в суд предшествовали длительные переговоры.

Альфа-Банк усомнился в возможности Хотина выполнять обязательства в связи с крахом его «Югры». Напомним, что лицензия у банка «Югра» была отозвана в конце июля.

Ранее сообщалось, что бизнес-структуры Хотина и представители Альфа-Банка начали переговоры о заключении мирового соглашения. Газета «Ведомости» отмечала, что в рамках мирового соглашения по иску Альфа-Банка, скорее всего, банку будет передана недвижимость, заложенная по кредитам. Однако мирового соглашения достичь не удалось. В итоге Мещанский районный суд Москвы обязал Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.

​Суд удовлетворил иск Альфа-Банка к Хотину на 700 млн долларов Мещанский районный суд Москвы обязал ключевого акционера банка «Югра» Алексея Хотина выплатить Альфа-Банку 700 млн долларов, которые бизнесмен задолжал по договорам поручительства.

По итогам октября кредитная организация оказалась лидером по росту просрочки в абсолютном значении наряду с банком «ФК Открытие» (+18,6 млрд, или +13,7%) и Уральским Банком Реконструкции и Развития (УБРиР, +7,4 млрд рублей). В случае с последним мощный рост показателя обеспечили юридические лица — нерезиденты.

Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в октябре увеличилась на 17,6 млрд рублей, или на 0,6%, составив на 1 ноября 2,93 трлн рублей, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру. Доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле на отчетную дату составляет 6,5%. По итогам сентября рост просроченной задолженности был зафиксирован у 229 кредитных организаций.

В сотне крупнейших банков лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали Уральский Банк Реконструкции и Развития (+613%), санируемый ВУЗ-Банк (+45,7%), Интерпрогрессбанк (+39,7%), «Международный Финансовый Клуб» (+37,8%) и Альфа-Банк (+27,3%).

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Вадим ТИХОНОВ, Banki.ru