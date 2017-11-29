Банк UBS сообщил о кадровых переназначениях в российском подразделении: Елена Титова после четырех лет работы покинет пост председателя правления, ее место займет Федор Трегубенко.

«Федор Трегубенко сменит Елену Титову на посту председателя правления ООО «ЮБС Банк», расширяя свой нынешний мандат соглавы инвестиционно-банковского подразделения по России и СНГ. Его назначение подлежит утверждению Центральным банком России, после чего вступает в силу. Елена выразила намерение покинуть UBS», — заявили в кредитном учреждении.

Трегубенко недавно вновь перешел в UBS после шести лет в Barclays, где он был главой инвестиционно-банковского подразделения в России. До этого он проработал десять лет в российском офисе UBS.

Также UBS назначает Боба Форсмена председателем совета директоров ООО «ЮБС Банк» в дополнение к его текущей роли в качестве заместителя председателя правления. До прихода в UBS Форсмен работал в Barclays. «Он заменит на посту председателя совета директоров Хендрика Гельденхуса, который сосредоточится на роли главы управления благосостоянием по рынкам Восточной Европы в сфере бизнес-рисков и регуляторного управления», — сообщили в UBS.

Елена Титова более 11 лет проработала в Goldman Sachs, потом возглавляла российский офис Morgan Stanley в течение шести лет, после этого она перешла на работу в подконтрольный «Роснефти» Всероссийский Банк Развития Регионов, но не прошел и год, как она ушла из него в UBS.