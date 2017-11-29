Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении ООО «КБ «Огни Москвы» об аресте принадлежащих бывшему президенту банка Марии Росляк земельного участка, квартиры, двух нежилых помещений, двух машин, а также долей в уставном капитале трех ООО.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках дела о банкротстве Росляк. Однако Арбитражный суд Москвы 31 августа отклонил заявление банка. В частности, банк просил арестовать земельный участок в Московской области площадью более 1 гектара и квартиру на улице Гиляровского площадью 115,9 кв. м, принадлежащие должнику.

По мнению банка, непринятие истребуемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также причинить вред его имущественным правам. Кроме того, принятие обеспечительных мер позволит обеспечить баланс интересов участников дела и не окажет негативного влияния на права и интересы должника и третьего лица.

Суд отказал банку «Огни Москвы» в аресте имущества его экс-президента Марии Росляк Арбитражный суд Москвы отклонил заявление КБ «Огни Москвы» об аресте принадлежащих его экс-президенту Марии Росляк земельного участка, квартиры, двух нежилых помещений, двух машин, а также долей в уставном капитале трех ООО, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявителем не представлено доказательств того, что в случае непринятия обеспечительных мер может быть затруднено или станет невозможным исполнение судебного акта, а также того, что должником предпринимаются действия по отчуждению или обременению принадлежащего ему имущества, указал суд. Доводы заявителя, как посчитал арбитраж, носят предположительный характер.

Арбитражный суд Москвы 14 августа по заявлению банка «Развитие-Столица» признал банкротом Марию Росляк. В отношении должника суд открыл процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.