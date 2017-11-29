В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на отделение банка и ювелирные магазины, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Приговор вынес Серовский районный суд Свердловской области. Фигуранты дела Михаил Андреев, Николай Шульгин, Александр Зайцев, Анатолий Азанов и Геннадий Покликаев в зависимости от своей роли и степени участия признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в грабеже в особо крупном размере и в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений.

В суде установлено, что в октябре 2014 года Шульгин и Андреев совершили хищение денежных средств в сумме свыше 6 млн рублей из отделения банка, расположенного на улице Белинского в Екатеринбурге. Убедившись, что клиенты в помещении банка отсутствуют, Андреев в маске и перчатках ворвался в торговый зал и, угрожая сотруднице расправой, похитил 43 тыс. евро, свыше 39 тыс. долларов США, а также более 2,7 млн рублей. Рублевый эквивалент похищенных средств превысил 6,7 млн рублей.

Кроме того, указанная организованная группа совершила два разбойных нападения на ювелирные магазины в центре города Серова на общую сумму свыше 6,3 млн рублей.

Суд назначил Андрееву наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на два года. Также ему по статье о легализации назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, которое судом постановлено к самостоятельному исполнению, указано в релизе.

Шульгину суд дал 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на два года, Зайцеву — 8,5 года исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года, Азанову — восемь лет колонии строгого режима, Покликаеву — 8,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении подсудимыми материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму свыше 12 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Похожее дело рассматривалось в Ростовской области, где осуждены члены банды, совершавшей вооруженные разбойные нападения на банки, ювелирные магазины и букмекерские конторы, говорится в другом сообщении Генпрокуратуры.

Фигурантами дела, которое рассмотрел Ростовский областной суд, были местные жители Алексей Садохин и Арсен Казиев. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей они признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и совершаемых ею нападениях, в разбое, совершенном организованной группой, а также в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия в составе организованной группы.

Судом установлено, что Садохин и Казиев приняли активное участие в деятельности банды, которая в период с сентября 2015 года по май 2016 года, используя средства конспирации, а также огнестрельное оружие, совершила пять разбойных нападений на банки, ювелирные магазины и букмекерские конторы. В результате преступных действий злоумышленников собственникам предприятий причинен ущерб на общую сумму почти 10 млн рублей.

Оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в мае 2016 года в ходе обыска гаража, находящегося в пользовании Казиева.



Суд приговорил каждого из подсудимых к лишению свободы на срок 16 лет с ограничением свободы на один год. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока также не вступил в законную силу.

