Чистая прибыль банка «Ак Барс» за девять месяцев 2017 года составила 6,2 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом в III квартале чистая прибыль банка увеличилась в 3,2 раза до 2,8 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Чистые процентные доходы (до резервов) за девять месяцев выросли в 1,35 раза до 6,3 млрд рублей. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 28,4%.

«С начала года кредитный портфель банка (до резервов) несколько уменьшился: на 6% до 222,1 млрд рублей. При этом портфель корпоративных кредитов (до резервов) уменьшился на 7,3% и составил 152,9 млрд рублей, портфель розничных кредитов также сократился на 3% до 69,2 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель с начала года сократился на 8,5% и составил 194,2 млрд рублей. Банк по-прежнему консервативно оценивает качество кредитного портфеля, что привело к досозданию резервов на возможные потери по ссудам в объеме 9,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года», — уточняется в релизе.

Средства клиентов на счетах банка «Ак Барс» за за девять месяцев увеличились на 8,2% и на конец отчетного периода оказались на уровне 286,6 млрд рублей. Данный рост был обеспечен за счет увеличения средств юридических лиц (на 15,4% до 182,4 млрд рублей). Средства физических лиц на счетах финучреждения сократились на 2,4% до 104,2 млрд рублей.