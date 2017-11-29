Чистая прибыль банка «Ак Барс» за девять месяцев 2017 года составила 6,2 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом в III квартале чистая прибыль банка увеличилась в 3,2 раза до 2,8 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.
Чистые процентные доходы (до резервов) за девять месяцев выросли в 1,35 раза до 6,3 млрд рублей. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 28,4%.
«С начала года кредитный портфель банка (до резервов) несколько уменьшился: на 6% до 222,1 млрд рублей. При этом портфель корпоративных кредитов (до резервов) уменьшился на 7,3% и составил 152,9 млрд рублей, портфель розничных кредитов также сократился на 3% до 69,2 млрд рублей. Чистый совокупный кредитный портфель с начала года сократился на 8,5% и составил 194,2 млрд рублей. Банк по-прежнему консервативно оценивает качество кредитного портфеля, что привело к досозданию резервов на возможные потери по ссудам в объеме 9,7 млрд рублей за девять месяцев 2017 года», — уточняется в релизе.
Средства клиентов на счетах банка «Ак Барс» за за девять месяцев увеличились на 8,2% и на конец отчетного периода оказались на уровне 286,6 млрд рублей. Данный рост был обеспечен за счет увеличения средств юридических лиц (на 15,4% до 182,4 млрд рублей). Средства физических лиц на счетах финучреждения сократились на 2,4% до 104,2 млрд рублей.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, а также операции с ценными бумагами и привлечение средств населения во вклады.
В настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (51,09%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Николай Карпенко (8,09%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 451,10 млрд рублей (24-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 76,23 млрд, кредитный портфель — 174,93 млрд, обязательства перед населением — 105,03 млрд.