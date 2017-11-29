Банк «Глобэкс» запустил сервис «Личный кабинет» для клиентов, пользующихся услугами факторинга. Клиентский онлайн-офис предоставляет доступ к информации о текущем статусе факторинговых сделок с банком (действующие и свободные лимиты в разрезе дебиторов), уточняется в сообщении кредитной организации.

«Личный кабинет» дает возможность в режиме онлайн выгружать информацию для бухгалтерии компании и аналитического блока о совершенных факториновых сделках с банком «Глобэкс». На текущий момент клиенты банка могут выгрузить шесть различных отчетов для собственных нужд из клиентского онлайн-офиса.



«Факторинг стал распространенным банковским продуктом, который сегодня активно используют компании, осуществляющие поставки на условиях отсрочки платежа», — подчеркивается в сообщении банка.