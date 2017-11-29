Банк «Глобэкс» запустил сервис «Личный кабинет» для клиентов, пользующихся услугами факторинга. Клиентский онлайн-офис предоставляет доступ к информации о текущем статусе факторинговых сделок с банком (действующие и свободные лимиты в разрезе дебиторов), уточняется в сообщении кредитной организации.
«Личный кабинет» дает возможность в режиме онлайн выгружать информацию для бухгалтерии компании и аналитического блока о совершенных факториновых сделках с банком «Глобэкс». На текущий момент клиенты банка могут выгрузить шесть различных отчетов для собственных нужд из клиентского онлайн-офиса.
«Факторинг стал распространенным банковским продуктом, который сегодня активно используют компании, осуществляющие поставки на условиях отсрочки платежа», — подчеркивается в сообщении банка.
АО «КБ «Глобэкс» — крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка «Глобэкс». Ключевые направления деятельности в настоящее время — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов — средства юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планировал закрыть сделку по продаже банка «Глобэкс» рыночному инвестору, однако на текущий момент эти намерения так и не были реализованы.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 138,25 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,77 млрд, кредитный портфель — 70,95 млрд, обязательства перед населением — 56,30 млрд.