Убыток Бинбанка за девять месяцев 2017 года составил 30,1 млрд рублей против прибыли в размере 793 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Убыток за III квартал в годовом выражении — 31,3 млрд рублей (в III квартале 2016-го — прибыль в размере 2,1 млрд рублей). Чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос до 24,3 млрд рублей.

Чистый операционный убыток Бинбанка до вычета убытков от обесценения, отличных от обесценения процентных активов, убытков от переоценки и прочих убытков оказался на уровне 27,8 млрд рублей (против чистой операционной прибыли в 650 млн рублей за аналогичный период 2016-го).

Напомним, в сентябре Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Как отмечали в ЦБ, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности финучреждений.

ЦБ становится основным инвестором Бинбанка и Рост Банка Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).