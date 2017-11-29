Убыток Бинбанка за девять месяцев 2017 года составил 30,1 млрд рублей против прибыли в размере 793 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.
Убыток за III квартал в годовом выражении — 31,3 млрд рублей (в III квартале 2016-го — прибыль в размере 2,1 млрд рублей). Чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос до 24,3 млрд рублей.
Чистый операционный убыток Бинбанка до вычета убытков от обесценения, отличных от обесценения процентных активов, убытков от переоценки и прочих убытков оказался на уровне 27,8 млрд рублей (против чистой операционной прибыли в 650 млн рублей за аналогичный период 2016-го).
Напомним, в сентябре Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Как отмечали в ЦБ, реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности финучреждений.
Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.