Возможный запрет резидентам США покупать российские госбумаги приведет к тому, что внешний долг России может быть относительно безболезненно конвертирован во внутренний, рассказали «Известиям» в Банке России.



В августе президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Соединенные Штаты определятся с этим решением в начале следующего года — в январе истекает 180-дневный срок, в течение которого американский Минфин должен предложить конгрессу рекомендации по запрету на инвестиции в российский госдолг.

«Негативные последствия такого запрета могут быть нивелированы высоким спросом на ОФЗ со стороны банковского сектора, который заинтересован в высоколиквидных активах», — прокомментировали возможные риски в ЦБ.

Если от ОФЗ станут избавляться сразу все иностранные держатели, то на выкуп Центробанку потребуется 37,6 млрд долларов. При объеме золотовалютных резервов в 426,4 млрд долларов это существенная сумма. Поэтому возможные санкции и последующая реакция рынка вызывают опасения у некоторых финансистов. Такое развитие событий может спровоцировать массовую распродажу российских ОФЗ, что резко увеличит спрос на валюту и создаст риски для курса рубля.

Спрос российских банков на ОФЗ будет недостаточным для того, чтобы абсорбировать весь объем распродаваемых иностранцами российских активов, считают аналитики Райффайзенбанка.

При этом пока иностранные инвесторы не спешат избавляться от российских госбумаг. По данным ЦБ, доля нерезидентов среди держателей ОФЗ на 1 октября достигла исторического максимума — 33,2% (2,2 трлн рублей).

Кроме того, спрос на российские госбумаги может вырасти со стороны инвесторов из стран БРИКС, не исключают эксперты.

