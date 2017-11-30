Американские фондовые индексы в среду показали разнонаправленную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,04% и составил 2 626,07 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,44%, до 23 940,68. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 1,27%, до 6 824,39 пункта.

«Весьма любопытная динамика наблюдалась вчера на Wall Street. Распродажи в одних секторах балансировались покупками в других. IT-сектор просел сразу на 2,56%, акции Facebook потеряли 4%, Apple и Alphabet — больше 2%, NVIDIA — почти 7%. В то же время капитализация крупнейших банков выросла на 2%, хорошим спросом пользовались акции телекомов», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.