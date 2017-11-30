Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в четверг преимущественно отрицательную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск повысился на 0,53% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 715,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 1,18% — на отметке 29 275,41, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,3% и находился на уровне 3 327,81 пункта. Сингапурский Straits Times Index опустился на 0,29%, до 3 429,16. Южнокорейский KOSPI просел на 0,69%, до 2 495,47 пункта.