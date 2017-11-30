Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина. Его обвиняют в хищении из банка накануне отзыва у финучреждения лицензии почти 780 млн рублей. АСВ недавно удалось взыскать эту сумму с Бармина. Сам он утверждает, что просто не мог незаметно вынести из банка больше 200 кг денег, пишет «Коммерсант».

История с хищением 780 млн рублей из Эргобанка произошла 31 декабря 2015 года. Уголовное дело по заявлению АСВ в 2016 году неоднократно отказывались возбуждать сначала столичный полицейский главк, а затем и ГСУ СКР. Впрочем, последнее ведомство в январе 2017-го возбудило дело в отношении Бармина по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвинение Бармину было предъявлено лишь через полгода после возбуждения уголовного дела.

Как считают в СКР, 31 декабря 2015 года Вячеслав Бармин, «обладая полномочиями по распоряжению имуществом банка, из корыстной заинтересованности присвоил находившиеся в кассе банка более 750 млн рублей». Деньги экс-банкир, полагает следствие, «обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению».

В ходе расследования были допрошены 40 человек, проведен ряд экспертных исследований, по результатам которых «у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств». Как следует из материалов дела, деньги экс-банкир получил в кассе банка по трем расходно-кассовым ордерам. В деле имеются копии этих документов. Правда, как уверяют представители Бармина, проведенная в рамках расследования почерковедческая экспертиза показала: подписи на них выполнены не обвиняемым. По данным издания, следствие полагает, что подписи были подделаны для того, чтобы Бармин мог уйти от ответственности.

Бармин факт хищения денег из банка отрицает. На допросах финансист утверждал, что «никак не мог вынести такие деньги (вес похищенного превышает 200 кг. — Прим. газеты) незаметно». «Кто-то обязательно должен был видеть, как я их получал, выносил или вывозил», — добавляет он. Однако таких показаний в деле якобы нет.



Сейчас Бармин и его защита знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее Кунцевский райсуд столицы удовлетворил требование АСВ и взыскал с Вячеслава Бармина те самые 780 млн рублей, признав их «неосновательным обогащением».