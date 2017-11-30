В отделениях Сбербанка в декабре появятся киоски, в которых специалисты DocDoc будут проводить медицинские онлайн-консультации. Посетители отделений смогут бесплатно пользоваться киосками до вступления в силу закона о телемедицине, пишет«Коммерсант».



Сервис DocDoc, созданный в 2011 году, оказывает услуги по онлайн-записи на прием к врачам, а также их вызову на дом через сайт и мобильное приложение. С момента запуска им воспользовались более 700 тыс. человек, записавшихся на прием примерно к 30 тыс. врачам. В мае этого года 80% сервиса купил Сбербанк. Другие 20% остались у основателя компании Дмитрия Петрухина и топ-менеджмента. По данным Сбербанка, DocDoc сегодня занимает около 60% рынка в сфере онлайн-записи к врачам.

Онлайн-консультации в отделениях Сбербанка будут оказывать специалисты клиник — партнеров DocDoc. В Москве сервис сотрудничает примерно с 20 клиниками, в том числе «Медицина», «Ниармедик», «СМ-клиника». У Сбербанка, по собственным данным, в столице сейчас есть около 360 подразделений.

Гендиректор QuintilesIMS Николай Демидов стоимость установки одного киоска оценивает в 100—150 тыс. рублей. По его мнению, для IT-компании такой проект — способ привлечь пациентов в клиники-партнеры, который, впрочем, вряд ли позволит увеличить трафик даже на 1% из-за невысокого пока спроса на использование кабин.

В августе этого года установку аналогичных кабин в партнерстве с сервисом Doc+ начала ГК «Эркафарм», управляющая сетями аптек «Доктор Столетов» и «Озерки». СЕО Doc+ Руслан Зайдуллин сообщил, что проект полностью удовлетворил ожидания компании.



В DocDoc говорят, что кабины в отделениях — это только один из запланированных со Сбербанком проектов. В дальнейшем планируется создать систему e-health, представляющую собой электронную площадку с медицинскими сервисами. Они будут доступны клиентам Сбербанка, а также других банков, страховых компаний и ретейлеров. Кроме телемедицины система будет предоставлять в том числе услугу по доставке лекарств.