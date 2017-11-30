В Южном районе Новороссийска произошел пожар в многоквартирном жилом доме.

Возгорание произошло 27 ноября в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже здания.

Как сообщают местные СМИ, причиной возгорания могло стать замыкание проводки из-за большой перегрузки сети. Отмечается, что в этом помещении проживал квартирант, организовавший дома ферму для майнинга криптовалют. Майнинг-ферма в несколько раз увеличивает потребление электричества.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, однако комната, где располагалась ферма, сгорела полностью, также огнем был охвачен фасад дома.