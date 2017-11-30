Власти РФ намерены расширить сеть двусторонних межправительственных соглашений о предотвращении эскалации компьютерных инцидентов. Такие договоренности Россия уже заключила с рядом стран, включая США, Китай, Индию и ЮАР. Теперь Москва изучает возможность выхода на соглашения с ФРГ, Францией, Израилем, Южной Кореей и Японией. По задумке российской стороны сеть двусторонних и многосторонних договоренностей в сфере обеспечения кибербезопасности должна стать шагом на пути к заключению глобального пакта, пишет «Коммерсант».

Совет безопасности России поручил МИДу, Минкомсвязи, ФСБ и Федеральной службе по техническому и экспортному контролю совместно с другими органами исполнительной власти, а также с участием аппарата Совбеза проработать до 1 июля 2018 года возможность проведения двусторонних консультаций с пятью вышеперчисленными странами.

Предметом переговоров должны стать «вопросы обеспечения международной информационной безопасности, включая взаимное информирование о киберинцидентах, а также заключение соответствующих межправительственных соглашений». Такое поручение, по данным издания, президент Владимир Путин дал по итогам расширенного заседания Совбеза 26 октября.

Ранее, в июне 2013 года в присутствии президентов РФ и США Владимира Путина и Барака Обамы были подписаны прорывные договоренности о мерах доверия в сфере использования информационно-коммуникационных технологий — по сути, первый в истории пакт о ненападении в электронной сфере. Речь идет о пакете из трех межправительственных соглашений, предусматривающих установление между Москвой и Вашингтоном трех каналов связи для предотвращения возможности перерастания киберинцидентов в полномасштабный конфликт.



При этом с рядом других государств Россия за последние годы договорилась не только о мерах по предотвращению эскалации киберинцидентов, но и о полноценном сотрудничестве в этой сфере. Речь идет о Китае, Индии, ЮАР, Белоруссии и Кубе.

По информации газеты, между представителями ФРГ, Франции, Израиля, Южной Кореи и Японии и российскими официальными лицами уже состоялись консультации по тематике информационной безопасности.

Российские власти же надеются, что двусторонние и многосторонние региональные договоренности (в частности в рамках БРИКС, ШОС и ОДКБ) станут шагом на пути к принятию под эгидой ООН «правил ответственного поведения государств в информационном пространстве». Каким должен быть этот киберкодекс, на днях на конференции в Индии рассказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских. «В его основе должна лежать приверженность базовым принципам международного права, зафиксированным в Уставе ООН: уважение суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, неприменение силы, соблюдение прав и свобод человека», — заявил он.