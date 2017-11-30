Промсвязьбанк с августа, когда обстановка на банковском рынке накалилась, нашел новый источник денег. Он начал привлекать средства неких государственных финансовых организаций. За три месяца оборот по этому счету в банке составил 1,05 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка на 1 ноября 2017 года.
Только за октябрь Промсвязьбанк привлек 641 млрд рублей, из них 609 млрд вернул кредиторам, указано в его отчетности. Промсвязьбанк работает с разными крупными клиентами, в том числе с государственным участием, сообщил его представитель, однако раскрыть детали сделок отказался, сославшись на условия договора.
На этом счете отражаются депозиты, привлеченные от финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, объясняет президент Клуба банковских специалистов Кирилл Парфенов. «Это не Минфин, не субъекты Российской Федерации, не государственные внебюджетные фонды — для них есть отдельные счета», — подчеркивает он.
Впрочем, российская отчетность, даже банковская, оставляет большой простор для творчества. Так, в случае Сбербанка на этом счете отражены сделки РЕПО с Минфином, пояснил газете финансовый директор госбанка Александр Морозов.
«Сомневаюсь, что Промсвязьбанк таким образом отразил операции РЕПО. Может быть, это были депозиты, обеспеченные ценными бумагами», — предполагает Парфенов.
Из десяти крупнейших по активам банков (кроме Сбербанка и Промсвязьбанка) ненулевые обороты по счету государственных финансовых организаций лишь у Россельхозбанка. У остальных банков подобные счета в отчетности даже не упоминаются.
Обстановка на банковском рынке с середины лета нервозная. После краха «Югры» ситуацию накалила публикация письма менеджера «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова о том, что четыре крупных частных банка — МКБ, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк — могут испытывать финансовые проблемы и «ситуация вокруг них может разрешиться уже этой осенью».
В конце августа в Фонд консолидации банковского сектора был передан банк «ФК Открытие», а в середине сентября — Бинбанк. Промсвязьбанк тогда столкнулся с оттоком средств на фоне паники на рынке, признавал в интервью «Ведомостям» совладелец банка Дмитрий Ананьев, однако впоследствии ситуация нормализовалась.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечные бенефициары — Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев и Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.