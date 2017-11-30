Кипрская финансовая компания Hello Group представила первый в истории острова банкомат по продаже криптовалюты — биткоинов. Как передает газета Cyprus Mail, первая подобная машина установлена в городе Лимасол в Республике Кипр.



В компании отметили, что аппарат представляет возможность любому желающему приобрести криптовалюту легким и безопасным способом. Банкомат напрямую связан с ведущими мировыми криптовалютными биржами, что обеспечивает получение выгодных курсов обмена криптовалюты.

Каждый желающий приобрести биткоины должен просканировать QR-код своего электронного кошелька. Также устройство предлагает напрямую загрузить электронный кошелек с помощью QR-сканирования со смартфона. Вместе с тем компания пока не опубликовала подробных инструкций по покупке криптовалюты через указанный банкомат.

Аппарат установлен в одном из кафе в центре Лимасола.