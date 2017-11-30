Литовская компания банковских технологий BS/2 и одна из крупнейших компаний по распознаванию лиц в мире VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве и создании линейки межбанковских сервисов идентификации, которые значительно повысят уровень безопасности и снизят риски, связанные с мошенническими и противоправными действиями при использовании устройств самообслуживания.



Система получает обезличенные данные о человеке в процессе анализа видеопотока: его пол, возраст, расу, а также реакцию на событие (эмоциональный отклик). Эти данные открывают новые возможности для проведения маркетинговых исследований, трекинга KPI программ лояльности, проведения рекламных кампаний, а также анализа качества обслуживания клиентов.

Сервисы будут строиться на базе комплексной системы видеомониторинга устройств самообслуживания ATMeye.iQ и платформы Luna. Интегрированное решение позволит проводить аутентификацию и идентификацию клиентов, распознавать сотрудников сервисной службы и службы инкассации для их доступа к обслуживанию банковского оборудования, используя фронтальную камеру банкоматов или других терминалов, а также распознавать лица, внесенные в черный список. Также решение свяжет в единую сеть устройства самообслуживания, систему видеоконтроля, систему управления прямым маркетингом и другие системы.

Особенность интеграции ATMeye.iQ и Luna в том, что система синхронизирует и обогащает данные из различных источников. Они включают в себя как данные о трансакциях и событиях на устройствах самообслуживания и в банковских отделениях, так и бесконтактную идентификацию человека, а также постоянный сбор статистически значимых данных.

«Функция распознавания лиц получает все большее распространение в сфере предоставления банковских услуг. Использование этого функционала позволит банкам и другим финансовым организациям обеспечить своим клиентам дополнительные меры безопасности при выполнении операций и автоматизировать ряд бизнес-процессов», — отметил заместитель генерального директора BS/2 Томас Аугуцявичюс.

«Платформа Luna уже является частью сертифицированного решения BS/2, которое будет доступно всем участникам банковского сектора. Это позволит унифицировать архитектуру систем подобного класса и создать предпосылки для развития целого ряда межбанковских сервисов нового поколения», — прокомментировал генеральный директор и основатель VisionLabs Александр Ханин.