Московский Областной Банк повысил ставки по вкладам.
Доходность «Персонального» (от 10 тыс. долларов на 365 дней) составит 2,25% годовых (вместо 2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Новый пенсионный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро на 366 дней) в рублях открывается под 8—8,5% (ранее — под 7,85%), в долларах — под 2,25—2,3% (прежде — под 2%), в евро — под 0,5—0,6% годовых (до этого — под 0,5%).
«Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов на 365 дней) в рублях оформляется под 6,6—7% (вместо 5,25—6,05%), в долларах — под 1,5—1,75% годовых (ранее — под 1,25—1,7%).
По депозитам «Новый пенсионный» и «Стабильный» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады можно пополнять.
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Решением ЦБ с мая 2014 года началась процедура санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. В настоящее время основным направлением деятельности Мособлбанка является кредитование корпоративных клиентов. Банк поддерживает высокую активность на рынке облигаций и во всех сегментах денежного рынка.
На текущий момент 98,31% акций принадлежит СМП Банку, еще 1,69% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 700 физических лиц).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 523,42 млрд рублей (22-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -124,73 млрд, кредитный портфель — 215,15 млрд, обязательства перед населением — 108,51 млрд.