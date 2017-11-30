Московский Областной Банк повысил ставки по вкладам.

Доходность «Персонального» (от 10 тыс. долларов на 365 дней) составит 2,25% годовых (вместо 2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Новый пенсионный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро на 366 дней) в рублях открывается под 8—8,5% (ранее — под 7,85%), в долларах — под 2,25—2,3% (прежде — под 2%), в евро — под 0,5—0,6% годовых (до этого — под 0,5%).

«Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов на 365 дней) в рублях оформляется под 6,6—7% (вместо 5,25—6,05%), в долларах — под 1,5—1,75% годовых (ранее — под 1,25—1,7%).

По депозитам «Новый пенсионный» и «Стабильный» проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.