Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:02 мск 58,51 рубля, курс евро уменьшился менее чем на копейку, до 69,44 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российскую валюту поддерживают удачно проведенные в среду Минфином аукционы, отмечают эксперты. Ведомство разместило два выпуска ОФЗ на 26 млрд рублей при общем спросе 62,02 млрд рублей, уточняет аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«Благодаря притоку иностранного капитала на рынок ОФЗ курс рубля удерживает позиции и находится в районе 58,5 рубля за «американца», — комментирует эксперт.

Рублю также помогает дорожающая нефть, которая развернулась к росту: по данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 63,45 доллара. Напомним, что вчера днем стоимость барреля Brent превысила 64 доллара, но к закрытию торгов в Европе подешевела до 62,48 доллара.

Мировые рынки находятся в ожидании начала сегодняшнего заседания ОПЕК, от которого ждут пролонгации соглашения по сокращению добычи нефти. Основное движение на сырьевом рынке начнется ближе к 12 часам мск, когда в Вене стартует заседание ОПЕК, уточняет главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

«Согласно информации секретариата ОПЕК, встреча министров картеля и стран, не входящих в него, начнется в 17:00 мск. Здесь волатильность увеличится, так как к этому времени на рынок придут американские инвесторы», — комментирует эксперт.