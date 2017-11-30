Фондовые торги в РФ стартовали в четверг снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:11 мск уменьшился на 0,54% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 112,67 пункта. Индекс РТС на тот же момент опустился на 0,73% и находился на отметке 1 136,34 пункта.

«Российский рынок уйдет в минус на открытии торгов из-за снижения на 1,2—1,4% китайских фондовых индексов за исключением японского Nikkei, который подрос на 0,6% благодаря ослаблению иены к доллару», — отмечает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.