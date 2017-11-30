Банк «Русский Стандарт» получил прибыль в размере 1,449 млрд рублей по итогам трех кварталов 2017 года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Прибыль банка по итогам III квартала составила 1,145 млрд рублей. «Выход на прибыль (против убытка в 226 млн рублей за III квартал 2016 года) стал возможен благодаря улучшению качества кредитного портфеля, взвешенному подходу к формированию доходности с учетом риска, а также модернизации продуктового ряда», — отмечается в сообщении.

В III квартале 2017-го рост чистого процентного дохода за вычетом резервов на обесценение составил 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процентный расход составил 4,3 млрд рублей (минус 38% по сравнению с итогом III квартала 2016 года).

Расходы на резервы снизились в III квартале на 1,3 млрд рублей, или 37% в годовом выражении. Это «обусловлено улучшением качества кредитного портфеля, а также консервативным подходом банка к оценке рисков в текущей и прогнозируемой экономической ситуации», поясняют в «Русском Стандарте».

«Поддержание политики строгого контроля затрат позволило снизить операционные расходы по итогам III квартала 2017 года на 7% (по сравнению со II кварталом 2017 года), они составили 3,9 млрд рублей. Сокращение расходов банка «Русский Стандарт» стало возможным в том числе благодаря оптимизации бизнес-процессов и взвешенному подходу к развитию бизнеса», — подчеркивается в релизе.

В части возвращения долгов банк сфокусировался на развитии собственной службы Collection, что в сочетании с оптимизацией кредитных процедур позволило уменьшить долю неработающих кредитов (NPL). Доля просроченной задолженности по итогам III квартала 2017 года в портфеле физлиц снизилась до 9,8% с 12,3% на начало года. Покрытие NPL резервами составляет 140%.

В сообщении отмечается, что «банк погасил все свои долговые ценные бумаги. В настоящее время банк «Русский Стандарт» располагает значительным запасом ликвидности для развития бизнеса».

С начала года «Русский Стандарт» реализует новую бизнес-модель, в основу которой заложен принцип: низкие ставки при низких рисках, напомнили в кредитной организации. Как поясняется, «довольно консервативная бизнес-модель «Русского Стандарта» не предполагает взрывного роста по кредитным продуктам. Цель — перейти к концу года в стадию плавного, устойчивого роста низкорискованного кредитного портфеля».

В рамках консервативной бизнес-модели «Русский Стандарт» «аккуратно наращивает объем выдаваемых потребительских кредитов». За девять месяцев объем таких выдач вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Сумма предоставленных за три квартала кредитов по кредитным картам составила 39,3 млрд рублей. Количество выпущенных банком кредитных и дебетовых карт превысило 48,1 млн штук (на 1 октября 2017 года). Было выдано более 353 тыс. потребительских кредитов на общую сумму более 18,3 млрд рублей.

Также отмечается, что «на достаточном уровне поддержан портфель депозитов физических лиц: его объем превысил 147,3 млрд рублей (на 1 октября 2017 года)».



По словам председателя правления банка Александра Самохвалова, «Русский Стандарт» планирует «стабильное увеличение прибыли к концу года».