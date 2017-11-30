Число новых счетов физлиц, открытых в этом году на Московской бирже, перешагнуло отметку 200 тыс. Об этом на конференции «Розничный инвестор 2017» сообщил глава Московской биржи Александр Афанасьев.

«Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Это рекорд за 10 последних лет», — подчеркнул он.

Глава биржи также сказал, что в этом году заметно выросла доля частных инвесторов на валютном рынке — до 12%, и на рынке облигаций. Как отметил Афанасьев, этот сегмент традиционно считался для институциональных инвесторов, в частности для банков, однако сейчас доля физлиц, торгующих бондами, за последние годы выросла с 1—2 до 9%.

Также он привел статистику Росстата, согласно которой, доля ценных бумаг, которыми владеют частные инвесторы, с 2012 года поднялась с 8 до 16%.