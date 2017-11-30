Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута озвучил риски развития цифровых финансовых услуг (ЦФУ). Он назвал как минимум шесть таких рисков в рамках XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.



В качестве первого риска Мамута указал нежелание пользоваться сервисом вследствие недружелюбного интерфейса либо отсутствия навыков использования ЦФУ.

Второй риск — возможная утечка конфиденциальных или персональных данных клиента.

Третий — зависимость доступа от надежности технических средств поставщика, получателя услуг и стабильности работы коммуникационной инфраструктуры.

Риском Мамута также считает недостаточность знаний и навыков населения при работе с новыми продуктами и услугами в области ЦФУ, что может привести к ошибкам при вводе и отправке трансакции.

ЦБ также выделяет проблему с возвратом средств, списанных в случае ошибки или мошенничества со стороны поставщика, несанкционированной трансакции. В том числе из-за отсутствия стандартизированной понятной и быстрой процедуры подачи жалоб и возврата средств.

«Человек часто не понимает, куда жаловаться, если возникла проблемная ситуация. Например, человек не понимает, кому ему жаловаться на свой телефон (в случае карточного мошенничества с его использованием)», — указывает Мамута.

Кроме того, в качестве риска Мамута обращает внимание и на недостаточную осведомленность населения о новых цифровых финансовых услугах.